اليوم.. الحكم على المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات2017-06-10 03:45:45
تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها في قضية اغتيال المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
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نادال يتأهل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
تأهل النجم الأسباني رافاييل نادال الملقب باسم “ملك الملاعب الرملية” لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) إثر تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 6/ 3 و6 / 4 و6 / ...Fri, 09 Jun 2017 21:50:56 GMT
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الجيش السوري يسيطر على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية
أعلن قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي سوروفيكين أن الجيش السوري والقوات الداعمة له فرضت السيطرة على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية. وقال سوروفيكين - في ...Fri, 09 Jun 2017 15:17:54 GMT
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الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن بساحة "راسل"
قالت شرطة لندن يوم /الجمعة/ إنها تتعامل مع حادث طعن في منطقة برونزيك سكوير جاردنز، بالقرب من محطة مترو ساحة راسل بميدان روسيل. وأوضح متحدث باسم شرطة لندن - حسبما ...Fri, 09 Jun 2017 21:36:07 GMT
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أردوغان: رجاء للسعودية ارفعوا أيديكم عن قطر
كي رجب طيب أردوغان رجاء إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع يده عن قطر، مؤكدا دعمه للدوحة ورفضه للقوائم الإرهابية التي أصدرتها مصر والسعودية ...Fri, 09 Jun 2017 22:51:23 GMT
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"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند
طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فى خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند ...Fri, 09 Jun 2017 22:40:02 GMT
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الفلبين تطلب من "فيس بوك" إغلاق حسابات "متطرفة"
طلب الجيش الفلبيني من إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الجمعة/ إغلاق عشرات الحسابات التي يستخدمها متشددون شنوا هجوما على مدينة في جنوب الأرخبيل، ...Fri, 09 Jun 2017 20:55:03 GMT
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«صحة البحيرة» توضح تفاصيل ضرب ممرضة لطبيب بـ«الشبشب»
نفى الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، صحة ما تردد عن تعدي ممرضة بمستشفى المحافظة بالضرب على طبيب داخل غرفة العمليات بـ«الشبشب». وقال في مداخلة ...Fri, 09 Jun 2017 22:26:42 GMT
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شقيق العمدة ناهد لاشين ينفي عودتها لمنزلها في الشرقية
نفى صلاح لاشين شقيق “ناهد عبد الحميد لاشين” 38 عاما، أول سيدة مرشحة لمنصب “العمدة”، بقرية حانوت، التابعة لمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية- الأنباء التي أثيرت حول ...Fri, 09 Jun 2017 21:27:10 GMT
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أحمد فلوكس: إلهام شاهين كانت فتاة أحلامي أثناء المراهقة
وصف الفنان أحمد فلوكس، عمله بـ”زوجته الثانية”، مؤكدا أنه يرغب في إرسال جميع السيدات التي عرفهن إلى السياف. وقال أحمد فلوكس في حوار على “نجوم إف إم”، اليوم الجمعة: ...Fri, 09 Jun 2017 21:10:06 GMT