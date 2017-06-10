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اليوم.. الحكم على المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات
شاكوش - محكمة

اليوم.. الحكم على المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات

2017-06-10 03:45:45

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها في قضية اغتيال المستشار الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

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