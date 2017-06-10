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فيديو.. القوات المسلحة تتكفل بعلاج مواطنة مُصابة بالقلب
صدقي صبحي وزير الدفاع
صدقي صبحي وزير الدفاع

فيديو.. القوات المسلحة تتكفل بعلاج مواطنة مُصابة بالقلب

2017-06-10 03:03:36

وجه سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ومقدم برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، الشكر للفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، بعد إصداره تعليمات برعاية حالة المواطنة رضوى، المُصابة بالقلب، بعدما عرض البرنامج حالتها أمس الأول الخميس.

وقال سعيد حساسين، إن وزير الصحة لا يقوم بعمله والقوات المسلحة هي التي تقوم بدورها في إنقاذ الحالات الانسانية ومنها الحالة المرضية للفتاة رضوي.

وأضاف أن، وزير الصحة مبيعملش اي حاجة الا انه يشتكي وكل ما يشوفني في المجلس يقولي بلاش تهاجمني عشان بضايق”.



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