أكدعاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن فريقه يستعد بقوة لمواجهة النادي المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الاسبوع السابع بالدوري الممتاز لكرة القدم، والمقرر لها بعد غد الاثنين بإستاد برج العرب بالاسكندرية.

وقال مدير الكرة بنادي سموحة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - إن الفريق سيلعب أمام الفريق البورسعيدي من أجل الفوز فقط رغم الظروف الصعبة التى نمر بها وكثرة الغيابات بسبب الاصابات والايقاف.. ونحاول التغلب على هذه المشكلة بالروح القتالية والعزيمة والاصرار، مشيرا إلى أن المدير الفنى مؤمن سليمان سيعتمد على النجم أحمد نبيل مانجا بعد المستوى الذى يؤدى به بعد رجوعه من الاصابة بالإضافة إلى زميله في الفريق حسام حسن العائد من الايقاف.

وأضاف حنفي أن جماهير سموحة تنتظر الكثير من فريقها الذى سيلعب مباراة صعبة أمام الاهلي بالدوري يوم 16 يونيو الحالي على استاد برج العرب، وبعد ذلك سيتوجه إلى المطار لمواجهة الهلال السوداني يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الكونفيدرالية الافريقية، قبل أن يواجه الانتاج الحربي يوم 25 من نفس الشهر.