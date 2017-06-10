 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 02:59 صباحاً
روابط سريعة
سموحة: نستعد بقوة لمواجهة المصري رغم الغيابات
سموحة والمغرب والتطواني

سموحة: نستعد بقوة لمواجهة المصري رغم الغيابات

2017-06-10 02:59:48

أكدعاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن فريقه يستعد بقوة لمواجهة النادي المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الاسبوع السابع بالدوري الممتاز لكرة القدم، والمقرر لها بعد غد الاثنين بإستاد برج العرب بالاسكندرية.
وقال مدير الكرة بنادي سموحة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - إن الفريق سيلعب أمام الفريق البورسعيدي من أجل الفوز فقط رغم الظروف الصعبة التى نمر بها وكثرة الغيابات بسبب الاصابات والايقاف.. ونحاول التغلب على هذه المشكلة بالروح القتالية والعزيمة والاصرار، مشيرا إلى أن المدير الفنى مؤمن سليمان سيعتمد على النجم أحمد نبيل مانجا بعد المستوى الذى يؤدى به بعد رجوعه من الاصابة بالإضافة إلى زميله في الفريق حسام حسن العائد من الايقاف.
وأضاف حنفي أن جماهير سموحة تنتظر الكثير من فريقها الذى سيلعب مباراة صعبة أمام الاهلي بالدوري يوم 16 يونيو الحالي على استاد برج العرب، وبعد ذلك سيتوجه إلى المطار لمواجهة الهلال السوداني يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الكونفيدرالية الافريقية، قبل أن يواجه الانتاج الحربي يوم 25 من نفس الشهر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3