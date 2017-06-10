أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيستقبل يوم /الأحد/ بباريس نظيره العاجي الحسن واتارا و/الاثنين/ رئيس السنغال ماكي سال.

وتزامنا مع الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، سيجري ايمانويل ماكرون الاحد محادثات مع رئيس ساحل العاج يعقبها عقد مؤتمر صحفي مشترك.

كما سيستقبل الاثنين بقصر الاليزيه رئيس السنغال حيث سيعقد الجانبان محادثات مماثلة يليها القاء بيان مشترك.

يشار الى ان الحسن واتارا سيكون اول رئيس افريقي يتم استقباله بقصر الاليزيه بعد انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا الا ان ماكرون التقى الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا يوم 19 مايو في اول زيارة له خارج اوروبا بقاعدة جاو العسكرية في شمال مالي.

كما يشار إلى أن الرئيس الفرنسي كثف لقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات منذ توليه مهامه في 14 مايو الماضي.

فبخلاف مشاركته في قمتي حلف شمال الاطلسي ومجموعة السبع، التقى الرئيس ماكرون المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ببرلين غداة تسلمه السلطة.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصر فرساي في نهاية مايو ومؤخرا رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي وكذلك رؤساء وزراء الهند ناريندرا مودي و الدنمارك لارس لوكه راسموسن و بلغاريا بويكو بوريسوف.

كما سيستقبل الرئيس ماكرون رئيس وزراء اسبانيا ماريانو راخوي يوم 16 يونيو و يتوجه الاربعاء و الخميس المقبلين الى المغرب للقاء الملك محمد السادس.