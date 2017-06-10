علق الإعلامي سعيد حساسين، على قرار وزارة الكهرباء، بمد رفع الدعم على الكهرباء نهائيًا من 5 لـ 7 سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “دي خطوة كويسة وبتبين مدى احساس الرئيس السيسي بالشعب المصري”.

وتابع “حساسين” خلال برنامجه “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء اليوم الجمعة، أن وزارة الكهرباء كانت سترفع الدفع نهائيًا عن الكهرباء بعد 5 سنوات، لكن الرئيس أمر بمد الفترة إلى 7 سنوات رفقًا بالمواطنين، مضيفًا: “بصراحة رفع الدعم بعد 5 سنين كانت هتبقى قصة صعبة أوي”.

يذكر ان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن رفع الدعم نهائيًا وفقا لخطة مجلس الوزراء كان من المفترض أن ينتهى خلال العامين القادمين، ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد سيتم مد فترة رفع الدعم نهائيًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن مد فترة رفع الدعم مازالت قيد الدراسة، لافتًا إلى أنه لم يتقرر إذا كانت الفترة ستكون 5 سنوات أو 7 سنوات.