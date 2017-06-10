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منظمة إغاثة: إنقاذ مئات المهاجرين من البحر المتوسط ومقتل أحدهم
انقاذ مهاجرين غير شرعيين ـ تركيا ـ لاجئين

منظمة إغاثة: إنقاذ مئات المهاجرين من البحر المتوسط ومقتل أحدهم

2017-06-10 01:32:42

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تمكن جماعات إغاثة من إنقاذ 716 مهاجرا من قوارب متهالكة في البحر المتوسط، مشيرة في الوقت ذاته إلى مصرع أحد المهاجرين خلال هذه المحاولة للوصول إلى أوروبا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية /الجمعة/ عن المنظمة الدولية للهجرة قولها إن أكثر من 61 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام بعد أن دفعوا أموالا لمهربي البشر لإتمام الرحلة الخطرة من شمال إفريقيا، موضحة أن 1622 شخصا لاقوا حتفهم غرقا أثناء هذه الرحلة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن دوريات بحرية تسيرها مع منظمة (بروآكتيفا أوبن آرمز) الإسبانية ومؤسسة (سي ووتش) الألمانية تمكنت من مساعدة المهاجرين الذين كانوا على متن أربعة قوارب خشبية وقارب مطاطي وكانوا يتعرضون لخطر الغرق.

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