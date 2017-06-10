استقبل السفير نبيل الحبشي، سفير مصر لدي تونس، المنتخب المصري الذي وصل منذ قليل إلي الأراضي التونسية على متن طائرة خاصة بمطار تونس قرطاج، استعدادا لمباراة تونس المقرر لها /الأحد/ المقبل في إطار الجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

كما استقبل الفريق المصري، العديد من المسئولين في اتحاد الكرة التونسي، ووزارة الشباب والرياضة التونسية.

ومن المتتظر أن تتوجه بعثة المنتخب بعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمي إلي مقر إقامته بأحد الفنادق بالعاصمة تونس.

وتتألف بعثة المنتخب المصري الذي اختاره المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، من: عصام الحضرى (وادى دجلة) وأحمد فتحى (الأهلى) وشريف إكرامى (الأهلى) وعبد الله السعيد (الأهلي) وحسام عاشور (الأهلى)، وأحمد حجازى (الأهلى) وأحمد الشناوى (الزمالك) وسعد سمير (الأهلى)، ورامى ربيعة (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم “كهربا” (الزمالك) وعمرو جمال (الأهلى) وعلى جبر (الزمالك)، ومصطفى فتحى (الزمالك) وأحمد الشيخ (مصر المقاصة ) وأحمد المحمدى (هال سيتى الإنجليزى) ومحمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) وعمر جابر (بازل السويسرى)، وكريم حافظ (لانس الفرنسى) ورمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى)، وعمرو وردة (باوك اليونانى).