

علق اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأن قطر دولة ممولة للإرهاب، قائلا: «النظام القطري وصل لطريق مسدود، وأن أجهزة سيادية مصرية قدمت مستندات تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة مصرية» المذاع على فضائية «الغد»: إن نصف عدد عناصر الخلية الإرهابية التي تلقت تدريبها في درنة الليبية، ونفذت هجوم أتوبيس المنيا، ما زال هاربا، وهو ما يعني أن قطر تسعى خلال الأيام المقبلة، باستخدام تلك العناصر، لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف: إن النظام القطري مستمر في غيه، محذرا الأجهزة الأمنية من وقوع عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تتأهب أمنيا لمواجهة عمليات إرهابية مدعومة من قطر، كرد فعل على قطع العلاقات الدبلوماسية.