أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن أمير قطر لن ينام الليلة، وذلك بعد التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى أكد فيها دعم قطر للإرهاب.

وكتب رشيد عبر حسابه الرسمى، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “بعد كلام ترامب لن ينام تميم الليلة، وأردوغان يعرف معنى كلمات ترامب، فإن لم تنقلب قطر على نهجها الإرهابى يصبح التركى حاميا للإرهاب”.