

أشاد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بتبرع الفنان محمد رمضان لصالح مستشفى علاج أورام السرطان، قائلا: «الراجل ده الله يباركله، وهذا عمل يحمد عليه، وإن شاء الله ربنا يتقبله منه».

وأضاف أستاذ الشريعة، خلال برنامج «مكارم الأخلاق»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن نجوم الفن والمجتمع يفضل أن يكون تبرعهم لمثل هذه المؤسسات وغيرها في العلن، وليس في السر؛ حتى يكونو قدوة لغيرهم من المواطنين.