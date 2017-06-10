 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 01:28 صباحاً
روابط سريعة
كريمة عن تبرع محمد رمضان لمستشفى الأورام: «ربنا يتقبل منه»
محمد رمضان

كريمة عن تبرع محمد رمضان لمستشفى الأورام: «ربنا يتقبل منه»

2017-06-10 00:57:15


أشاد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بتبرع الفنان محمد رمضان لصالح مستشفى علاج أورام السرطان، قائلا: «الراجل ده الله يباركله، وهذا عمل يحمد عليه، وإن شاء الله ربنا يتقبله منه».

وأضاف أستاذ الشريعة، خلال برنامج «مكارم الأخلاق»، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن نجوم الفن والمجتمع يفضل أن يكون تبرعهم لمثل هذه المؤسسات وغيرها في العلن، وليس في السر؛ حتى يكونو قدوة لغيرهم من المواطنين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3