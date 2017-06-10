حدث فى مثل هذا اليوم 10 يونيو ..مولد الاديب المصرى يوسف السباعي

1826 - قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الإنكشارية التركية الشهيرة والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات تمثل درة تاج القوات العثمانية في العصر الذهبي لهذه الدولة.

1882 - الإسكندرية تشهد موجه عنف بتدبير إنجليزي وقدمت المبرر التي كانت تنتظره القوات البريطانية المرابطة في البحر المتوسط من أجل احتلال مصر والقضاء على الحركة الوطنية التي يتزعمها الضابط المصري أحمد عرابي.

1916 - العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى وذلك بعد أن وعدتهم بريطانيا بالاستقلال وإقامة دولة عربية موحدة تضم شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

1917 - مولد الاديب المصرى يوسف السباعي

1940 - إيطاليا تعلن الحرب على بريطانيا وفرنسا وذلك في الحرب العالمية الثانية، وتبدأ الحرب بهجوم جوي على مالطا.

1963 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواه بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.

1967 - نهاية حرب الستة أيام بهزيمة العرب وإحتلال إسرائيل للقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.

1977 - أبل تسوق منتجها أبل - 2.

1987 - مروحية بوينغ 360 تقوم بعمل أول تحليق، وهي مروحية الدوارات المترادفة وكانت بمثابة عرض تكنولوجيا متقدمة في كثير من مفاهيم التصميم الجديدة.

1993 - الأمير عبد الله الابن الأكبر للملك حسين ملك الأردن يتزوج من الشابة الأردنية من أصل فلسطيني رانيا فيصل إلياسين (الملك عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبد الله بعد ذلك).

2000 - وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد، ومجلس الشعب السوري يصوت على تعديل الدستور من أجل انتخاب نجله بشار الأسد رئيساً لسوريا.

2008 - احتراق طائرة سودانية بعد هبوطها على أرض مطار الخرطوم.