قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيي بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا من 5 سنوات إلى 7 سنوات، قائلًا: “القرار قيد الدراسة .. وهدفنا رفع العبء عن المواطنين”.

وأضاف “حمزة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، أنه بعد تحرير سعر الصرف أصبح من الصعب أن تتحمل الدولة الدعم الكامل للكهرباء، مضيفًا: “كلنا في مركب واحدة .. وهيكلة أسعار الكهرباء سيكون في حدود ضيقة”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم مراعاة الشرائح محدودة الدخل في الخطوة القادمة التي يتم فيها تحريك الأسعار.