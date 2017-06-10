علق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على قرار الدول العربية بمقاطعة قطر، قائلًا: “قطر لن تتراجع عن مسارها من أول ضربة، وهي الآن تستعوب هذه الضربة وتلجأ إلى بعض الدول لمناصرتها مثل إيران”.

وأضاف “العرابي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تكون روسيا ضمن الدولة المدافعة عن قطر خلال الفترة القادمة.

وعن عدم اعتراف لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة بقرار الدول المقاطعة لقطر وحذر بعض الجمعيات الخيرية، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الأمر كان متوقع وسيم اعتدال المسار خلال الفترة المقبلة، مضيفًأ: “سيكون هناك تخبط في الفترة القادمة لحين أن تأخذ الدولة أجمعها قرارا موحدًا تجاه قطر”.