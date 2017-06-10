 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 01:23 صباحاً
روابط سريعة
فيديو.. "طاقة النواب": "تعويم الجنيه لغى الدعم عن الكهرباء
النائب محمد رشوان

فيديو.. "طاقة النواب": "تعويم الجنيه لغى الدعم عن الكهرباء

2017-06-10 00:35:27

علق النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء من 5 الى 7 سنوات، قائلًا: “تعويم الجنيه لغى الدعم عن الكهرباء .. والمواطن الغلبان يصرخ”.

وشدد “رشوان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، على أن محدود الدخل سيتأثر بالهيكلة الجديدة للكهرباء.

ونوه وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن الدولة غير قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه، مضيفًا: “يجب أن يكون هناك دعم للشرائح الكهرباء التي يكون استخدامها ضعيف”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3