علق النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد فترة رفع الدعم عن الكهرباء من 5 الى 7 سنوات، قائلًا: “تعويم الجنيه لغى الدعم عن الكهرباء .. والمواطن الغلبان يصرخ”.

وشدد “رشوان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، على أن محدود الدخل سيتأثر بالهيكلة الجديدة للكهرباء.

ونوه وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أن الدولة غير قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه، مضيفًا: “يجب أن يكون هناك دعم للشرائح الكهرباء التي يكون استخدامها ضعيف”.