كي رجب طيب أردوغان رجاء إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع يده عن قطر، مؤكدا دعمه للدوحة ورفضه للقوائم الإرهابية التي أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وقال الرئيس التركي “لدي رجاء خاص من السلطات السعودية، أنتم أكبر من في الخليج والأقوى (..) عليكم أن تكونوا تاج الأخوة، وأن تجمعهم على صعيد واحد، هذا ما ننتظره من خادم الحرمين الشرفين وهذا ما يليق به”.

وطالب أردوغان، في كلمة خلال مأدبة إفطار نظمها مكتب حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بإسطنبول، اليوم: “أقول إنه يجب رفع الحصار تماما، لابد ألا يحدث هذا بين الأشقاء”.

وأضاف موجها حديثه لقادة دول الخليج وشعوبها، أنه “لا يوجد غالب في حرب الأشقاء، والجهة المنتصرة في الحرب ستكون البؤر التي تتغذى على حالة عدم الاستقرار والتوتر”.

إلا أن أردوغان، عاد وأكد دعمه بشتى الوسائل لقطر، قائلا:” إن البعض منزعج من وقوفنا إلى جانب إخوتنا في قطر، إلا أننا مستمرون في تقديم جميع أنواع الدعم إليها”.

وأعلن أردوغان رفضه لقوائم الإرهاب التي أصدرتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين قائلا: “ثمة جمعيات تأسست في قطر بغرض تقديم مختلف الخدمات، يتم الإعلان عنها على أنها منظمات إرهابية، هذا أمر لا يمكن قبوله، أنا أعرف هذه الكيانات (..) لم أشهد أبدا قيام قطر بدعم الإرهاب”.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانًا مشتركًا لإدراج 59 شخصًا، بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، و12 كيانًا منها جمعية “قطر الخيرية”، على قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”.