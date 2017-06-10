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"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند
منتخب الامارات - المنتخب الاماراتي

"اتحاد الإمارات" يطلب تغيير طاقم تحكيم قطرى لمواجهة تايلاند

2017-06-10 00:27:20

طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فى خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند يوم /الثلاثاء/ المقبل.
ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره التايلاندي يوم /الثلاثاء/ المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم (روسيا 2018) ضمن منافسات المجموعة الثانية بالجولة الثامنة والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ويضم طاقم التحكيم القطري: فهد جابر المري حكم ساحة، ويعاونه كل من يوسف عارف الشمري كمساعد أول، وجمعة محمد البوراشد كمساعد ثان، وسعود علي العذبة كحكم رابع.
ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجوعة برصيد تسع نقاط، فيما يقبع المنتخب التايلاندي في المركز السادس برصيد نقطة واحدة فقط.

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