«صحة البحيرة» توضح تفاصيل ضرب ممرضة لطبيب بـ«الشبشب»2017-06-10 00:19:24
نفى الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، صحة ما تردد عن تعدي ممرضة بمستشفى المحافظة بالضرب على طبيب داخل غرفة العمليات بـ«الشبشب».
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم» تقديم الإعلامي جمال عنايت المذاع على فضائية «اليوم»، إن المستشفى العام شهد واقعتي تعد الأولى بين طبيب وآخر واستخدما فيها «المشارط الطبية»، وتم تحرير محضر بالواقعة وصدر قرار بإيقاف كل منهما 3 أشهر رغم إتمام إجراءات التصالح وإحالتهما للنيابة الإدارية للتحقيق.
وأضاف «المشاجرة الثانية كانت بين ممرضة وعامل المصعد الكهربائي للمستشفى، وأيضا تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها».
وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعرب عن أسفه الشديد لتحول المستشفيات الحكومية لساحات للقتال بين الأطباء والممرضات العاملين بها.
وأكد عامر أن ذلك الأمر يتكرر بسبب إهمال وزير الصحة وعدم توقيع عقوبات مشددة في مثل هذه الأعمال الإجرامية التي وصل الحد إلى قيام ممرضة بضرب طبيب بالشبشب خلال الساعات الماضية داخل مستشفى كفر الدوار لدرجة أن المريض داخل الغرفة رغم أنه كان في حالة تخدير إلا أنه فاق بسبب تشاجر الممرضة والطبيب وحاول التدخل للتهدئة.
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