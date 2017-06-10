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"الإسلامبولي": ترامب وضع النقاط على الحروف بشأن قطر.. فيديو
السفيرة هاجر الإسلامبولي
السفيرة هاجر الإسلامبولي

"الإسلامبولي": ترامب وضع النقاط على الحروف بشأن قطر.. فيديو

2017-06-10 00:02:26

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع النقاط على الحروف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بشأن قطر.

وأضافت “الإسلامبولي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء اليوم الجمعة، أن ترامب شدد خلال المؤتمر الصحفي، على أنه يجب على قطر وقف دعمها للإرهاب.

وأشارت إلى أن إنضمام أمريكا إلى الموقف العربي الجماعي تجاه قطر، يحمل دولة قطر مسؤولية كبيرة إن لم توقف عن دعمها للإرهاب، مضيفة: “في حالة إن لم تتوقف قطر عن أساليبها المتبعة ستجع نفسها في مواجهة شرسة وسيتم معاقبتها دوليًا على دعمها للإرهاب”.



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