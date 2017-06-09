قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن نظام تميم سقطت ورقته، وذلك بعدما خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطالب قطر بالتوقف عن دعم الأنظمة الإرهابية.

وقال “بكري”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، مع الإعلامي سعيد حساسين، إن الأنظمة العربية اتخذت قرارات جادة وقررت التحرك لوقف دعم الإرهابيين وذلك عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر القمة العربية.

وأشار “بكري”، إلى أن المجتمع الدولي سيشهد تغيرات خلال الفترة المقبلة بشأن النظام القطري، مؤكدا أنه لا حل للأزمة إلا بتغير سلمي للنظام في قطر.