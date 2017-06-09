تأهل النجم الأسباني رافاييل نادال الملقب باسم “ملك الملاعب الرملية” لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) إثر تغلبه على النمساوي دومينيك ثيم 6/ 3 و6 / 4 و6 / صفر اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وسيواجه نادال في مباراة النهائي السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي صعد للنهائي بفوزه على النجم البريطاني آندي موراي في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي في وقت سابق اليوم.

ووصل نادال إلى النهائي دون خسارة أي مجموعة طوال مشواره بالبطولة، وقد احتاج إلى أكثر من ساعتين بقليل للتغلب اليوم على منافسه النمساوي.

ويتطلع نادال إلى انجاز تاريخي بإحراز اللقب في رولان جاروس للمرة العاشرة، حيث حقق عليها 78 انتصارا حتى الآن مقابل هزيمتين، كما رفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 42 مقابل ست هزائم.

أما فافرينكا، فقد تأهل إلى الدور النهائي للمرة الرابعة في سجل مشاركاته ببطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى، وبات على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب رولان جاروس الذي سبق وحققه في 2015.