

علقت هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية السابق، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قطر دولة ممولة للإرهاب، قائلة: «كلام واضح ومحدد ووضع النقاط على الحروف وعلى قطر وقف دعم العمليات الإرهابية».

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»، إن حديث ترامب حمل قطر المسئولية وأنه سيتم نقل مواجهة المجتمع الدولي إلى مراحل قانونية لمعاقبة قطر.

وأضافت «انضمام أمريكا للدول العربية في مواجهة الإرهاب، موقف حاسم ».

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علق اليوم الجمعة، على الأزمة مع قطر، قائلا: إن الجميع في قمة الرياض اتفقوا على وقف دعم الإرهاب، مضيفا: «قطر كانت تاريخيا ممولة للإرهاب».

وشدد الرئيس الأمريكي: «حان الوقت لدعوة قطر لوقف الإرهاب»، موضحًا أنه لا دولة متحضرة يمكن أن تقبل عنف الإرهاب.