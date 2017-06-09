قالت شرطة لندن يوم /الجمعة/ إنها تتعامل مع حادث طعن في منطقة برونزيك سكوير جاردنز، بالقرب من محطة مترو ساحة راسل بميدان روسيل.

وأوضح متحدث باسم شرطة لندن - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أنه “تم استدعاء الشرطة بعد تقارير عن اشتباك عدد من الاشخاص يركبون دراجات نارية، وقد تجمعوا لإعلان الإضراب في محيط مركز برونزيك”.

وأضاف “حضر الضباط وخدمة الإسعاف في لندن، ومروحية إسعاف جوي، وتم العثور على رجل يبلغ من العمر 20 عاما يعاني من طعنة”.

وهرعت خمس سيارات للشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، فيما تحيط المحلات التجارية والمطاعم بتلك المنطقة.

ويبدو أن الأداء الحادة المتورطة في الحادث هي منجل.