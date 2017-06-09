 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 11:57 مساءً
روابط سريعة
الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن بساحة "راسل"
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث طعن بساحة "راسل"

2017-06-09 23:25:14
أ ش أ

قالت شرطة لندن يوم /الجمعة/ إنها تتعامل مع حادث طعن في منطقة برونزيك سكوير جاردنز، بالقرب من محطة مترو ساحة راسل بميدان روسيل.

وأوضح متحدث باسم شرطة لندن - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أنه “تم استدعاء الشرطة بعد تقارير عن اشتباك عدد من الاشخاص يركبون دراجات نارية، وقد تجمعوا لإعلان الإضراب في محيط مركز برونزيك”.

وأضاف “حضر الضباط وخدمة الإسعاف في لندن، ومروحية إسعاف جوي، وتم العثور على رجل يبلغ من العمر 20 عاما يعاني من طعنة”.

وهرعت خمس سيارات للشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، فيما تحيط المحلات التجارية والمطاعم بتلك المنطقة.
ويبدو أن الأداء الحادة المتورطة في الحادث هي منجل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3