الأمم المتحدة تشكو صعوبة تسليم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة بسوريا2017-06-09 23:27:44
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة إن المنظمة لم تستطع خلال الأسبوعين الأخيرين تسليم المساعدات الإنسانية في المدن السورية المحاصرة والمناطق الوعرة.
وأوضح المكتب الأممي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن آخر قافلة مساعدات إنسانية تمكنت الأمم المتحدة من إيصالها كانت في 22 مايو السابق.
وأشار المكتب الأممي إلى أن عدد القوافل الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي كان 18 قافلة بينما وصل عدد القوافل في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 50 قافلة.
وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبرايين قد صرح في شهري أبريل ومايو من هذا العام بأن المنظمة الدولية لم تتمكن من إيصال مساعدات إنسانية لسكان المناطق المحاصرة في سوريا سوى لـ 267 ألف شخص من أصل مليون شملتهم خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في سوريا خلال الفترة ذاتها.
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