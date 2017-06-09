أعلن الجيش اللبناني، أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية اليوم الجمعة عند الساعة 6,40 (بالتوقيت المحلي) من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها وبعبدا.

وأوضح الجيش اللبنانى - في بيان - أن الطائرة غادرت الأجواء عند الساعة 18,10 (بالتوقيت المحلي) من فوق بلدة الناقورة