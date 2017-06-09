أحمد فلوكس: إلهام شاهين كانت فتاة أحلامي أثناء المراهقة2017-06-09 23:07:09
وصف الفنان أحمد فلوكس، عمله بـ”زوجته الثانية”، مؤكدا أنه يرغب في إرسال جميع السيدات التي عرفهن إلى السياف.
وقال أحمد فلوكس في حوار على “نجوم إف إم”، اليوم الجمعة: “بالطبع أحب أن أكون شهريار والمرأة الخائنة والكاذبة قادرة على جعلي أكره السيدات جميعا، ولا أخفي أنني أرغب في إرسال جميع السيدات التي عرفتهن إلى مسرور السياف”.
وأضاف فلوكس “الأهم في أي علاقة بين الرجل والمرأة، أن يدرك كلا منهما ما له وما عليه، وأن يمنح كل فرد للأخر حقه الكامل، كما أن أكبر عيوب الرجل المصري هو أنه لا يكتفي بامرأة واحدة”.
وأكمل “أخشى دائما من المرأة الثرثارة، فتلك العادة خطيرة قد تتسبب في إفشاء الأسرار ونشر الأخبار التي لا يجب أن يعلمها أحد، ما يؤدي بنسبة كبيرة لانهيار المنزل والأسرة”.
وقال أحمد فلوكس عن أن إلهام شاهين كانت هي فتاة أحلام المراهقة، كما أنه لا يطيق العناد والكذب في المرأة، مشيرا إلى إيمانه بأن لكل امرأة رونقها.
وشدد فلوكس على أنه يرفض رفضا تاما دخول أولاده مجال التمثيل، مؤكدا أنه في حال رزقه الله ببنت، فلن يسمح لها بمجرد التفكير في الأمر.
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أحمد فلوكس: إلهام شاهين كانت فتاة أحلامي أثناء المراهقة
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