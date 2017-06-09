طلب الجيش الفلبيني من إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الجمعة/ إغلاق عشرات الحسابات التي يستخدمها متشددون شنوا هجوما على مدينة في جنوب الأرخبيل، وحسابات لأنصارهم، بحجة أنها تستخدم للدعاية المتطرفة.

وقال المتحدث باسم الجيش جو-أر هيريرا - في مؤتمر صحفي عقده في ماراوي، ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مقتطفات منه اليوم - إن الدائرة العسكرية المسؤولة عن الشبكات الاجتماعية عثرت على 63 حسابا فتحها متشددون وأنصارهم لدى الشركة الأمريكية العالمية.

وأضاف هيريرا أن “هذه الحسابات تنشر معلومات مغلوطة والتضليل الإعلامي الذي يسيء إلى المشهد الإعلامي وإلى مزاج كل فلبيني”.

وأوضح المتحدث أن الجيش طلب من (فيس بوك) “اتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق هذه الحسابات المؤذية”.