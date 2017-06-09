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فيديو.. خالد الجندي عن برامج المقالب: ليست من الإسلام
خالد الجندي

فيديو.. خالد الجندي عن برامج المقالب: ليست من الإسلام

2017-06-09 22:36:21

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى الشئون الإسلامية، تعليقا على انتشار برامج المقالب خاصة فى شهر رمضان: “بقيت عاملة زى الكوليرا، ومش غريب تلاقى واحد يضرب بالقلم على قفاه، وهتلاقى سرقات، ويقولك كنا بنهزر”

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الجمعة: “ربنا نفسه ميرضاش بالأسلوب ده، مفيش حاجة اسمها هزار تقيل كده، يتحكم فى مصائر وأقدار الناس، الاستهزاء بكرامة الناس، وترويع الآخرين، كل هذا ليس من الإسلام”.



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