

نفى صلاح لاشين شقيق “ناهد عبد الحميد لاشين” 38 عاما، أول سيدة مرشحة لمنصب “العمدة”، بقرية حانوت، التابعة لمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية- الأنباء التي أثيرت حول عودتها لمنزلها، بعد اختفائها منذ أكثر من شهرين ونصف تقريبا.

وكتب لاشين عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بالنص: «لمصلحة من هذه الأكاذيب والأخبار العارية من الصحة تماما»، مؤكدا أن ما نشر على بعض المواقع وصفحات فيس بوك، عن عودتها للمنزل، هي أخبار ليس لها أساس من الصحة، وأن الأجهزة الأمنية مازالت تحقق مع مشتبه بهم، من بينهم “محمد أ” أمين عام أحد الأحزاب، و”عبد الرحمن ع” وزوجته، وآخرين، لكنه لم يحدث شيء جديد حتى الآن، ولم يتم إبلاغهم بخصوص العثور عليها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي بلاغ من أسرتها، يفيد بتغيبها عن المنزل منذ أكثر من 35 يوما بدون أسباب.

وقال شقيقها “صلاح” في بلاغه المقدم أمام قسم شرطة كفر صقر، إن شقيقته تلاحظ عليها تصرفات غير متزنة على غير عادتها، وتم عرضها على عدد كبير من المشايخ، أكدوا أنها تعرضت لأعمال سحر، فيما أكد “محمد ع” زوج “ناهد” أن زوجته اختفت بشكل مفاجئ، أثناء ذهابها للطبيب، وإغلاق هاتفها، وفشل في الوصول إليها، وتم البحث عنها عند جميع الأقارب والأصدقاء والمستشفيات، دون جدوى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم رقم 2541 إداري كفر صقر.