أعلنت النمسا أن تشريع حظر ارتداء النقاب الإسلامي، الذي يغطي كامل الوجه، في الأماكن العامة، سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من أكتوبر المقبل.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أنه بموجب القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان النمساوي، في مايو، وأقره الرئيس هذا الأسبوع، سيتعين على من يخالفه دفع غرامة، تصل إلى 150 يورو ما يعادل (168 دولار).

ويشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيودا على نشر مواد تحض على التطرف، وتلزم المهاجرين بتوقيع “عقد اندماج”، يلتزم المهاجر بموجبه بـ”برنامج اندماج”.

يأتي حظر ارتداء النقاب وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، كان أولها فرنسا التي أقرت هذا الحظر في 2011.

يذكر أن الحكومة، بدعم قوي من اليمين المتطرف، طرحت هذا القانون الجديد، في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا.