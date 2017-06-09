يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة غدا /السبت/ مع رئيس هيئة الأوقاف ورؤساء مديريات الهيئة والمديرين بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يستعرض وزير الأوقاف خلال اللقاء ما توصلت إليه هيئة الأوقاف بشان استرداد أراضيها والتي كانت معرضة للاعتداء والاستيلاء عليها ببعض المحافظات وإعلان حصر شامل لتلك الأراضي وما تم بشأنها وخطة الهيئة للاستفادة بها في مشروعاتها التنموية والخيرية.

كما يطلع وزير الأوقاف على برامج هيئة الأوقاف المصرية لأعمال البر والمشروعات الإسكانية والتنموية التي تنفذها في إطار دورها المجتمعي.