 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 10:20 مساءً
روابط سريعة
غدا.. وزير الأوقاف يستعرض خطط استرداد أراضي الوزارة
وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

غدا.. وزير الأوقاف يستعرض خطط استرداد أراضي الوزارة

2017-06-09 22:18:48

يلتقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة غدا /السبت/ مع رئيس هيئة الأوقاف ورؤساء مديريات الهيئة والمديرين بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن يستعرض وزير الأوقاف خلال اللقاء ما توصلت إليه هيئة الأوقاف بشان استرداد أراضيها والتي كانت معرضة للاعتداء والاستيلاء عليها ببعض المحافظات وإعلان حصر شامل لتلك الأراضي وما تم بشأنها وخطة الهيئة للاستفادة بها في مشروعاتها التنموية والخيرية.
كما يطلع وزير الأوقاف على برامج هيئة الأوقاف المصرية لأعمال البر والمشروعات الإسكانية والتنموية التي تنفذها في إطار دورها المجتمعي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3