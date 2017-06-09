قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنها كانت تحب التمثيل بشدة منذ صغرها، وأنها كنت تخشى من الاعتراف بذلك لوالدها الفنان محمود ياسين، موضحة: «لا أخجل من الاعتراف بأن والدي له الدور الأبرز في ظهوري، وهو من قدمني للساحة الفنية».

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن والدها كان يرفض فكرة دخولها الوسط الفني قبل تخرجها من الجامعة، وأن والدتها الفنانة “شهيرة” لعبت دورا بارزا في إقناع «محمود ياسين» بتلك الفكرة