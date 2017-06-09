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بدرية طلبة: «فنانات بيعملوا فيديوهات خليعة للشهرة»
بدرية طلبة

بدرية طلبة: «فنانات بيعملوا فيديوهات خليعة للشهرة»

2017-06-09 22:10:14

قالت الفنان بدرية طلبة، إن مواقع السوشيال ميديا ساعدت في نجومية الكثير من الفنانات والمطربات.

وأضافت خلال برنامج «ليالي رمضان» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: «بعض الفنانات استغللن حساباتهن على مواقع السوشيال، لتصوير مقاطع فيديو لهن ونشرها على تلك الحسابات».

وتابعت: «واحدة مجنونة بتعمل فيديوهات وتنشرها على فيس بوك بملابسها الداخلية وأخرى بتعمل فيديوهات خليعة لجذب انتباه الناس حتى لو كانت على حساب نفسها».
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