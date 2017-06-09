قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، إن الجميع اتفقوا على وقف دعم الإرهاب، سواء المالى أو العسكرى أو الإخلاقى، وأن دولة قطر للأسف لديها تاريخ طويل فى تمويل الإرهاب على مستوى عالى جدًا وفى أعقاب القمة توحدت الدول، وتحدثنا بشأن مواجهة قطر، وعلينا أن نوقف تمويل الإرهابيين، وقررت مع وزير الخارجية وكذلك الجنرالات بالجيش الأمريكى لدعوة قطر لإنهاء تموليها الإرهاب.

وأضاف “ترامب” خلال كلمه له تعقيبًا على الأزمة القطرية، أن الفكر المتطرف أدعو جميع الدول لوقف دعم الإرهاب ويجب وقف تعليم الناس قتل الآخرين، وتعبئة عقولهم الكراهية، وعدم التسامح، وسوف نعمل على حل المشكلة، لافتًا إلى أنه يجب أن نوفر الأمن للشعب الأمريكى من خلال هزيمة داعش، وهذه مسالة أكدت عليها خلال الحملة الانتخابية.

وتابع ترامب: “يجب على قطر أن تكون بين الدول المسئولة، ويجب أن تبذل المزيد، وأشكر السعودية والملك سلمان، وكل لدول التى شاركت فى القمة التاريخية لمواجهة الإرهاب، ونأمل أن يكون ذلك بداية لنهاية تمويل الإرهاب”.