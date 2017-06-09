ترامب: حان الوقت لدعوة قطر للتوقف فورا عن تمويل الإرهاب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حان الوقت لدعوة قطر للتوقف فورا عن تمويل الإرهاب.

وأضاف ترامب - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الروماني اليوم الجمعة - أن قطر كانت تمول الإرهاب بقوة وعلى مستوى عال ولمدة طويلة.