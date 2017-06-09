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ترامب: حان الوقت لدعوة قطر للتوقف فورا عن تمويل الإرهاب
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب: حان الوقت لدعوة قطر للتوقف فورا عن تمويل الإرهاب

2017-06-09 21:43:40

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حان الوقت لدعوة قطر للتوقف فورا عن تمويل الإرهاب.

وأضاف ترامب - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الروماني اليوم الجمعة - أن قطر كانت تمول الإرهاب بقوة وعلى مستوى عال ولمدة طويلة.

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