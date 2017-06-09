

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين: إن هناك بعض الأشخاص والمؤسسات الممولة من الجهات الأجنبية، استغلت ثورة يناير بشكل خاطئ، مضيفة: «أنا كنت شايفها ثورة عظيمة، بس طلعت بعد كدة إنها مقصودة؛ عشان إسقاط الدولة وتقسيمها».

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «شيخ الحارة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: «قناعتي في ذلك التوقيت بعد اندلاع ثورة يناير، أنه كان يجب على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الرحيل، ولكن بعد سخونة الأحداث، رأيت أنه كان يجب بقاء “مبارك” في الحكم، لفترة 6 أشهر؛ لحين استقرار الأوضاع.. وبعدها يمشي».

وأشارت «رانيا» إلى أن الأحداث كشفت عن تلقي بعض الجهات لتمويل من الخارج، وأن هناك بعض الدول التي كانت تتآمر على مصر حينها، مثل أمريكا وبريطانيا، وغيرها من الدول.