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عصام كاريكا يوجه رسالة لسائق برنامج «هاني هز الجبل»:
عصام كاريكا

عصام كاريكا يوجه رسالة لسائق برنامج «هاني هز الجبل»:

2017-06-09 21:35:20


داعب المطرب عصام كاريكا، سائق سيارة برنامج «هانى هز الجبل»، قائلا: «خايف على سيارة الشركة ومش خايف على الجثة اللى معاك».

وأصيب المطرب، خلال لقائه بالبرنامج المذاع على فضائية «الحياة»، بعد اصطدام السيارة بأخرى، بحالة من الخوف والرعب، موجها حديثه لسائق السيارة قائلا: «امسك فرامل.. الفرامل».

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