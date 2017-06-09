جدد جهاز الإنتربول نشراته الحمراء لدول العالم بأسماء 25 مصريًا، مطلوبين للجهات الأمنية المصرية، بعد ورود أسماؤهم بقوائم الإرهاب التى أعلنتها الدول العربية الأربع “مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين”.

وأوضح أن الهدف من إرسال النشرات الحمراء هو ملاحقة الإرهابيين حال تحركهم من الملاذ الآمن المتواجدين به لدول أخرى للقبض عليهم وترحيلهم لمصر، كما جددت الأجهزة الأمنية المصرية إرسال أسماء المتهمين للمنافذ والموانئ المصرية للقبض عليهم حال محاولة أحد منهم العودة للبلاد.

وجاء فى النشرات الحمراء للإنتربول 25 اسمًا إرهابيًا يحملون الجنسية المصرية، وهم كل من، يوسف عبدالله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد البارى، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر.