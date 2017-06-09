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ترامب يهاتف السيسي لبحث القضايا المشتركة بين البلدين
قمة السيسي وترامب البيت الابيض

ترامب يهاتف السيسي لبحث القضايا المشتركة بين البلدين

2017-06-09 20:57:50

أكد مصدر مطلع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي  دونالد ترامب اليوم الجمعة، لبحث عددا من القضايا المشتركة.

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