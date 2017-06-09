الجيش السوري يسيطر على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية

أعلن قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي سوروفيكين أن الجيش السوري والقوات الداعمة له فرضت السيطرة على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية. وقال سوروفيكين - في ...