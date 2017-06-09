المنتخب يختتم معسكره في الإسكندرية استعدادا للسفر إلى تونس

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، معسكره ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا لمباراته أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا. ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره ...