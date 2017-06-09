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حريق هائل فى مبنى مكون من طابقين بجاردن سيتى
حريق الرويعي‎

حريق هائل فى مبنى مكون من طابقين بجاردن سيتى

2017-06-09 20:38:48


اندلع حريق منذ قليل فى طابقين بأحد المبانى بمنطقة جاردن سيتى، حيث انتقل رجال الدفاع المدنى إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

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