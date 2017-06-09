قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم /الجمعة/ إن لدولة قطر تاريخا في دعم جماعات تمارس العنف، داعيا قطر إلى تحمل مسؤوليتها.

وأعرب تيلرسون - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (العربية) الإخبارية - عن دعم واشنطن للوساطة التي يقودها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، لأجل حل الأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تعرقل التجارة الأمريكية والأعمال العسكرية الأمريكية لخوض الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وحث تيلرسون على إيجاد حل سياسي للأزمة مع قطر، قائلا إن دول الخليج تكون أقوى حين تعمل معا.