السيسي وترامب يؤكدان ضرورة الوقوف ضد الدول الداعمة الإرهاب2017-06-09 20:05:47
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جري بينهما اليوم الجمعة، ضرورة مواصلة التصدي الحاسم للإرهاب، وأهمية الوقوف معا كجبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة، والدول التي تقوم بتمويل الإرهاب وتدعمه سواء مادياً أو معنوياً.
كما أكد الرئيسان السيسي وترامب - خلال الاتصال الذي جرى بينهما مساء اليوم الجمعة - أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدخل في الشئون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة.
وشدد الرئيسان على عزم مصر والولايات المتحدة مواصلة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات لضمان دفع جهود استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب على نحو نهائي.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيسين السيسي ترامب بحثا، خلال الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس السيسي بمشاركة الرئيس ترامب الفعالة في قمة الرياض في مايو الماضي، وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة.
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