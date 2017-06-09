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79 مليون جنيه إيرادات السيارات بجمارك السويس خلال مايو الماضي
جمارك سيارات

79 مليون جنيه إيرادات السيارات بجمارك السويس خلال مايو الماضي

2017-06-09 20:02:46
وكالات

بلغ إجمالي إيرادات سيارات النقل والملاكي بجمارك السويس خلال مايو الماضي 79 مليونا و10 آلاف و736 جنيها.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 435 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 68 مليونا و396 ألفا و62 جنيها.
وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 263 سيارة نقل خلال مايو الماضي بقيمة 64 مليونا و311 ألفا و392 جنيها، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 186 سيارة و18 شاحنة.

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