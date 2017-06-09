شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم الجمعة حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون والمخالفات بأنواعها.

ففي القليوبية، نجحت أجهزة الأمن في كشف غموض حادث قيام مجهولين بسرقة معمل كمبيوتر مدرسة صناعية بشبين القناطر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث صاحب معرض كمبيوتر وطالب قاما بكسر قفل المعمل وسرقة 16 جهازا، وتم ضبط المتهمين وأرشدا على المسروقات وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

وفي المنوفية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير شاب من خاطفيه بمدينة قويسنا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من المدعو “ش. ل. ع” (بالمعاش)، ومقيم بالقاهرة بغياب نجله “ج. ش. ل” (سائق) منذ أول أمس، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهولين أخبروه بأن نجله لديهم وطلبوا منه مبلغ 10 آلاف جنيه فدية لإطلاق سراحه، وأن يقوم بتدبير المبلغ وإحضاره لهم بمدينة قويسنا.

وتوصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “ج. س. ع” (موظف)، و”ك. ف. ص” (مؤهل متوسط)، و”ج. ع. ن” (عامل) بسبب خلافات بين المجني عليه وخطيبته “م. ن. ي. ر” التي تربطها صداقة بالمتهم الأول حيث اتفقت معهم على ارتكاب الواقعة بغرض الانتقام من المجني عليه.

وتمكن فريق البحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه بمسكن خاص بالمتهم الأول، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمداهمة المكان وتمكنت من ضبط المتهمين وإطلاق سراح المجني عليه ولوحظ إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والصدر والذراعين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة والتعدي على المجني عليه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفي الغربية، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طنطا من ضبط رقيب من قوة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة خلال تواجده بمسكنه بقرية محلة منوف دائرة المركز، إنفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 42 لفافة من مخدر الهيروين، وكيس بلاستيك بداخله قطعة كبيرة الحجم بإجمالي وزن 150 جراما من الهيروين و1250 جنيها ومطواة وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، واعترف المتهم بمواجهته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمطواة بقصد الدفاع.

فيما تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي مكون 3 أفراد لاتجارهم في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وبحوزتهم 1480 دولارا أمريكيا، و191 ألف جنيه مصري، و1600 ريال سعودى، و505 يورو، و15 ريالا قطريا، وذلك بعد أن وردت معلومات تفيد بقيام “أحمد ف.م” 70سنة، صاحب محل فضيات، و”أحمد أ.ف” 36سنة، و”محمد أ.ف 32سنة، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار .

وفي محافظة البحر الأحمر، تم ضبط 52 مطلوبا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس الجزئي والمستأنف من بينهم مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه في قضية إتجار بالمخدرات خلال حملة أمنية، كما تم ضبط 40 مشتبها بهم لفحصهم جنائيا بمختلف الاقسام الشرطية بالمحافظة، وضبط 5 مسجلين خطر.

كما تمكنت مباحث المرور - خلال حملات على الطرق السريعة والداخلية بالمدن - من تحرير 400 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي شمال سيناء، تمكنت الحملة الأمنية من إزالة 10 حالات إشغال طريق، وضبط 7 قضايا تموينية متنوعة وتحرير 133 مخالفة مرورية.