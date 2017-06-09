تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق الكباري اللواء عادل ترك، أعمال تطوير وتوسيع مشروع المحور التنموى لمدينة برج العرب.

وأكد الوزير أن المشروع بلغت تكلفته 291 مليون جنيه، ويهدف إلى تطوير الطريق الحالى وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين للمسافة من الكافورى حتى صينية الهوارية وامتداد الطريق شمالا حتى سيدى كرير، وسيؤدى إلى الربط بين طريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوى ومدينة برج العرب وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرور المتجهة الى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى منه ستصل نسبة التنفيذ بها الى 95 % قبل 30 يونيو الجاري، وهي نسبة لا تعوق حركة المصيفيين الى الساحل الشمالي.

وأضاف أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بعد أن كانت قد تباطأ العمل بها بسبب التصاريح التي تصدرها هيئة الثروة السمكية والتي تم الحصول عليها مؤخرا.

كما قام الدكتور هشام عرفات بتفقد طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم للاطمئنان على توافر العلامات واللوحات الارشادية بطول الطريق وكذلك بالدورانات للخلف بما يساهم في السلامة المرورية على الطريق.