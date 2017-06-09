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الجزائر ضبط ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بالبليدة
وزارة الدفاع الجزائرية

الجزائر ضبط ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية بالبليدة

2017-06-09 19:27:00
وكالات

ضبطت عناصر الدرك الوطني الجزائري ثلاثة عناصر داعمة جماعات الإرهابية بحوزتهم بندقيتي صيد بولاية “البليدة” بالناحية العسكرية الأولى.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان اليوم الجمعة - أنه “في إطار مكافحة الإرهاب ، ضبطت عناصر الدرك الوطني بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بحوزتهم بندقيتي صيد”.
من جهة أخرى ، ضبط حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي “تبسة” و”أدرار”.

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