ضبطت عناصر الدرك الوطني الجزائري ثلاثة عناصر داعمة جماعات الإرهابية بحوزتهم بندقيتي صيد بولاية “البليدة” بالناحية العسكرية الأولى.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان اليوم الجمعة - أنه “في إطار مكافحة الإرهاب ، ضبطت عناصر الدرك الوطني بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بحوزتهم بندقيتي صيد”.

من جهة أخرى ، ضبط حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايتي “تبسة” و”أدرار”.