تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا اليوم الجمعة من نظيره السعودي عادل الجبير.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار احمد أبو زيد بان - في تصريح صحفي - أن الوزيرين شكري والجبير استعرضا عددا من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تعامل البلدين مع ملف العلاقة مع قطر.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا - أيضا - الرؤى والتقييم بهدف التنسيق بين البلدين ثنائيا، وفي المحافل الدولية والإقليمية المعنية.