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وزيرا الخارجية المصري والسعودي يبحثان العلاقات مع قطر
وزير الخارجية سامح شكري‎

وزيرا الخارجية المصري والسعودي يبحثان العلاقات مع قطر

2017-06-09 19:22:57
وكالات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا اليوم الجمعة من نظيره السعودي عادل الجبير.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار احمد أبو زيد بان - في تصريح صحفي - أن الوزيرين شكري والجبير استعرضا عددا من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها تعامل البلدين مع ملف العلاقة مع قطر.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا - أيضا - الرؤى والتقييم بهدف التنسيق بين البلدين ثنائيا، وفي المحافل الدولية والإقليمية المعنية.

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