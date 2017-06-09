اتهم قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي سوروفيكين، التحالف الدولي بقيادة أمريكا وقوات “حزب الاتحاد الديمقراطي” بالتواطؤ مع قياديي “داعش”، قائلا: إن هذه القيادات تقوم بتسليم البلدات التي يسيطرون عليها من دون قتال.

وقال سوروفيكين - حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم - “بدلا من القضاء على الإرهابيين الممتورطين في مقتل مئات وآلاف المدنيين السوريين، فإن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات “حزب الاتحاد الديمقراطي” المدعومة منها متواطئين مع زعماء داعش، ويسلمونهم البلدات التي يسيطرون عليها من دون قتال ويتوجهون الى المناطق التي تعمل بها القوات السورية الحكومية”.