اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، معسكره ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا لمباراته أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره التونسي بعد غد الأحد، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.

حضر المران الأخير للمنتخب في الإسكندرية، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في تونس، وكرم كردي عضو المجلس، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب، بعد الإفطار، إلى مطار برج العرب، للتوجه إلى تونس في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على أن يؤدي المنتخب تدريبه غدا على ملعب “رادس” بالعاصمة التونسية والذي سيستضيف اللقاء.