 Moheet on google
الجمعة 9 يونيو 2017 06:57 مساءً
روابط سريعة
المنتخب يختتم معسكره في الإسكندرية استعدادا للسفر إلى تونس
منتخب مصر ـ الجابون 2017‎

المنتخب يختتم معسكره في الإسكندرية استعدادا للسفر إلى تونس

2017-06-09 18:12:13
وكالات

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، معسكره ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا لمباراته أمام تونس في تصفيات أمم إفريقيا.
ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره التونسي بعد غد الأحد، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.
حضر المران الأخير للمنتخب في الإسكندرية، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، وحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في تونس، وكرم كردي عضو المجلس، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب، بعد الإفطار، إلى مطار برج العرب، للتوجه إلى تونس في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على أن يؤدي المنتخب تدريبه غدا على ملعب “رادس” بالعاصمة التونسية والذي سيستضيف اللقاء.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3