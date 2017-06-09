عشقي: "البيان الرباعي" يكشف ضلوع قطر في دعم الإرهاب2017-06-09 17:49:30
أكد اللواء المتقاعد أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بالسعودية أهمية “البيان الرباعي المشترك” الصادر أمس من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بتصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر .
وقال “عشقي” - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إن هذا البيان له دلالات خطيرة ويكشف مدى ضلوع قطر وقياداتها في دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد “عشقي” على ضرورة انصياع قطر ووقف دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية وعدم إيواء العناصر الإرهابية على أراضيها وأيضا التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، متوقعا أن يتم الكشف خلال المرحلة المقبلة عن وثائق سرية جديدة ستظهر مدى ضلوع قطر وقياداتها في دعم الإرهاب والإرهابيين .
ودعا “عشقي”، قطر إلى “عدم المكابرة” وتسليم الإرهابيين الموجودين على أراضيها لتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة وتصحيح الأوضاع والتوقف عن استمرار إنتهاكات السلطات في الدوحة للالتزامات الموقعة منها والمتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول.
وقال: إنه كلما استطاعت تلك الدول أن تثبت بالدلائل والبراهين الأعمال الإرهابية المدعومة والممولة من جانب قطر فإنه ربما يتم إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة المتورطين في القيام بتلك العمليات الإرهابية.
وأضاف “عشقي” أنه من المحتمل أن تصادق الدول التي شاركت في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت مؤخرا في الرياض على هذه البيانات، وهو الأمر الذي يعني ضرورة أن تنفذ قطر الشروط الواردة فيها، وأن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية للدول وأيضا أن تتوقف عن دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وعدم إيواء العناصر الإرهابية على أراضيها وتسليم الموجودين منهم داخل الأراضي القطرية لتقديمهم إلى محاكمات عاجلة.
وكانت مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد اتفقت - في بيان رباعي مشترك صدر مساء أمس - على تصنيف 59 فردًا و 12 كيانًا في قوائم الإرهاب المحظورة المرتبطة بقطر، وذلك في ضوء التزام هذه الدول بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه ونتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات في الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذية والإتفاق التكميلي عام 2014؛ مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها.
-
بالفيديو.. موقف غريب لـ«الأخضر» أمام أستراليا والاتحاد السعودي يعتذر
رفض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على فتاتين أستراليتين توفيا أثناء الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة البريطانية لندن مساء السبت الماضي، ...Fri, 09 Jun 2017 10:10:01 GMT
-
بالأسماء.. ننشر لائحة «الإرهاب القطرية» الكاملة
جاءت “لائحة الإرهاب” الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وتضم شخصيات وكيانات مقرها في قطر أو تتلقى منها دعما، لتؤكد استمرار انتهاك الدوحة ...Fri, 09 Jun 2017 09:39:56 GMT
-
السجن 15 عاماً.. عقوبة ارتداء «قميص برشلونة» في الإماراتFri, 09 Jun 2017 11:33:26 GMT
-
القحطاني لـ«السلطات القطرية»: الاحتماء خلف الحرس الثوري الإيراني لن يفيدكم
أكد “سعود القحطاني” المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، أن تمويل السلطات القطرية للإرهاب ، حقيقة لطالما سكت ...Fri, 09 Jun 2017 10:10:01 GMT
-
البحرين تحظر على المنشآت السياحية تشغيل قناة الجزيرة
أصدرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اليوم الجمعة تعميما رسميا تحذر فيه جميع المنشآت السياحية والفنادق في مملكة البحرين بشأن تشغيل قناة الجزيرة. وأكدت الهيئة - فى ...Fri, 09 Jun 2017 15:55:52 GMT
-
أنور عشقي: هذه الخطوة أوصلت قطر إلى طريق «اللاعودة»!
قال أنور عشقى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستيراتيجية والقانونية، إن بيان قطع العلاقات الذى أصدرته الدول العربية ضد قطر خطير جدًا، ومهم وجاء نتيجة بحث ...Fri, 09 Jun 2017 08:31:03 GMT
-
"السياحة": مخصص مالي بالدولار الأمريكي لبرامج تحفيز الطيران
أكد اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة أنه تم اعتماد مخصص مالي بالدولار الأمريكي لبرامج تحفيز الطيران التي تم تنفيذها لتغطية كافة أنواع الرحلات الجوية، ...Fri, 09 Jun 2017 15:39:40 GMT
-
الجيش السوري يسيطر على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية
أعلن قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي سوروفيكين أن الجيش السوري والقوات الداعمة له فرضت السيطرة على مسافة 105 كلم من الحدود السورية الأردنية. وقال سوروفيكين - في ...Fri, 09 Jun 2017 15:17:54 GMT
-
إزالة 158 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف ...Fri, 09 Jun 2017 15:10:22 GMT