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البحرين تحظر على المنشآت السياحية تشغيل قناة الجزيرة
قناة الجزيرة

البحرين تحظر على المنشآت السياحية تشغيل قناة الجزيرة

2017-06-09 17:41:05
وكالات

أصدرت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اليوم الجمعة تعميما رسميا تحذر فيه جميع المنشآت السياحية والفنادق في مملكة البحرين بشأن تشغيل قناة الجزيرة.
وأكدت الهيئة - فى بيان أوردته وكالة الانباء البحرينية بنا- ضرورة حذف جميع القنوات التابعة لشبكة قنوات (الجزيرة) من قائمة البث الفضائي داخل الغرف وجميع المرافق السياحية، تفادياً لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية إلى جانب إلغاء التراخيص السياحية.
وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أصدرت قائمة بالشخصيات والكيانات القطرية أو التي تؤويها وتدعمها قطر وتشكل خطرا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بنشاطاتها الإرهابية، ومنها شخصيات مطلوبة دوليا وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعمه الإرهاب.
أ م ف - ك ف

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